De vijfduizend slaapplaatsen tellende camping die tijdelijk naast het Formule 1-circuit in Zandvoort is opgezet, is volgens burgemeester David Moolenburgh geen verkapt festival. Dat zei hij woensdag in het NOS Radio 1 Journaal. Wel zijn de entertainment- en horecaplannen helemaal afgeschaald, na kritiek van met name de festivalindustrie.

"Enige tijd geleden hebben we een vergunning afgegeven voor een tijdelijk campingterreintje voor naast het circuit", aldus Moolenburgh.

Volgens de burgemeester is het "een camping zoals we er zovelen hebben in Zandvoort". "Bij een festival blijft het overgrote deel van het publiek ook slapen op de terreinen. Hier gaat het om een relatief kleine camping ten opzichte van het aantal bezoekers." Tijdens de Grand Prix in Zandvoort worden ruim 60.000 mensen per dag verwacht.

Daarnaast zou de helft van de vijfduizend slaapplaatsen bedoeld zijn voor medewerkers. Dat er kritiek op de camping ontstond, snapt Moolenburgh wel. "Maar dat is een gevolg van de keuzes die ze in Den Haag maken. Wij zijn in Zandvoort in ieder geval heel blij dat we in beperkte setting door kunnen gaan met het organiseren van de Formule 1."

'Geen feestjes, geen schermen'

Ook de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort begrijpt te ophef. In een reactie aan NOS benadrukt de organisatie dat de camping aan dezelfde coronamaatregelen zal voldoen als alle andere campings in Nederland. "Dat wil zeggen dat het anderhalvemeterbeleid van toepassing is en dat er geen feestjes mogen worden georganiseerd, geen schermen, geen optredens, et ce­te­ra."

De camping ligt op vijftien minuten loopafstand van het circuit. Het terrein is van donderdag 2 tot maandag 6 september geopend en maakt deel uit van het Official 538 Dutch Grand Prix Village. Op dit terrein zou zich oorspronkelijk ook een horecaplein bevinden.

De Grand Prix in Zandvoort vindt op zondag 5 september plaats.