Sean Lock, bekend van BBC-comedyshows zoals 8 Out of 10 Cats en Have I Got News For You (de Britse versie van Dit Was Het Nieuws), is op 58-jarige leeftijd overleden. Zijn agent laat woensdag aan BBC News weten dat hij is overleden aan de gevolgen van kanker.

Lee Mack, een goede vriend van Lock die ook als komiek werkzaam is, deelde het nieuws. "Hij was altijd uniek, zowel in de comedywereld als in het dagelijks leven. Ik ga hem ontzettend missen."

Diverse bekende collega's reageren verslagen op het nieuws. "Een van de grappigste, invloedrijkste comedians van onze generatie", twittert Ricky Gervais.

Lock werd in 1993 bekend door de serie Newman and Baddiel in Pieces. Zijn bekendste televisieklus is de door Jimmy Carr gepresenteerde BBC-comedyshow 8 Out of 10 Cats, waarin hij teamcaptain was. Hij was te zien in de eerste achttien seizoenen van het programma.

Ook maakte hij stand-upshows. In 2000 werd hij tijdens de uitreiking van de British Comedy Awards uitgeroepen tot de comedian met het beste liveoptreden.

Lock overleed thuis in het bijzijn van zijn familie. Hij was getrouwd en vader van drie kinderen.