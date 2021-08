Tijdens de selectie van zijn onderwerpen legt Peter Pannekoek zichzelf geen regels op, behalve dat de cabaretier geen roddels die hij privé heeft gehoord in zijn voorstellingen verwerkt. Dat zegt hij in LINDA.

"Ik ben mijn eigen morele kompas, ook bij een roast. Ik heb een persoonlijk kader: ik behandel geen roddels die ik privé heb gehoord. Het moet openbare informatie zijn. Voor de rest heb ik geen regels", zegt Pannekoek.

Om te achterhalen voor welke onderwerpen hij tijdens zijn voorstellingen zou terugdeinzen, vraagt Pannekoek zich af: durf ik de grap ook te maken als de persoon over wie het gaat in de zaal zou zitten?

"Als ik speel in een zaal voor meer dan achthonderd mensen, zit er altijd wel iemand in een rolstoel in de zaal. Als ik dan een grap over een fysieke beperking maak, zie je iedereen snel naar de persoon in de rolstoel kijken of ze wel mogen lachen. Maar diegene lacht vaak zelf het hardst."

Maar de cabaretier gebruikt zijn voorstellingen ook om eigen leed te verwerken. "Ik maak ook grappen over kanker. Dat vinden sommige mensen niet kunnen, maar mijn vader is aan die ziekte overleden. Dit is mijn manier om ermee om te gaan. Humor geeft lucht."