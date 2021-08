K. Schippers, een pseudoniem van Gerard Stigter, is donderdag op 84-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat maakt zijn uitgeverij Querido vrijdag bekend op Twitter. Stigters gedicht De ontdekking geldt als een zeer geliefd en vaak geciteerd gedicht.

De in Amsterdam geboren Stigter debuteerde in 1963 met de bundel De waarheid als De Koe en schreef in 1971 zijn eerste roman Een avond in Amsterdam. Hij was tevens een van de oprichters van het literaire tijdschrift Barbarber, samen met J. Bernlef en G. Brands.

De auteur stond bekend als de 'beeldend kunstenaar onder de schrijvers', een naam die hij mede kreeg dankzij zijn essays over kunst in het NRC Handelsblad.

Stigter ontving in 1996 de P.C. Hooft-prijs voor beschouwend proza en een jaar later de Pierre Bayle-prijs voor zijn kunstkritieken. Zijn roman Beweegredenen werd in 1983 bekroond met de Multatuliprijs en zijn bestseller Waar was je nou ontving in 2006 de Libris Literatuur Prijs.

De schrijver was getrouwd met Erica Hoornik, met wie hij twee dochters had: Diana en Bianca.

De ontdekking van K. Schippers:

Als je goed om

je heen kijkt

zie je dat alles

gekleurd is

Noot van de redactie: In een eerdere versie van dit artikel stond per abuis een foto van Hans van Mierlo. Dit is aangepast.