Deze week werd bekend dat Robin (van Batman) in een nieuw stripverhaal verliefd wordt op een jongen. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van veel fans in vervulling. Maar hoe inclusief is de Nederlandse stripwereld eigenlijk?

Robin, de sidekick van superheld Batman, gaat in Batman: Urban Legends, met een jongen op date. In Nederland maakte twee jaar geleden al een lesbisch stel zijn opwachting in Donald Duck. Hoofdredacteur Ferdi Felderhof zegt tegen NU.nl dat het de eerste keer was dat zoiets in een Disney-strip getekend werd.

"We zijn sindsdien met Disney (licentie-eigenaar van Donald Duck, red.) in gesprek over hoe we dit soort onderwerpen kunnen behandelen in Duckstad. De wereldberoemde personages zoals Donald Duck blijven wie ze zijn, maar we willen kijken of er er wellicht bij nieuwe personages mogelijkheden zijn."

De redactie van Donald Duck kan zulke beslissingen als licentienemer ook niet zelfstandig nemen, vervolgt Felderhof.

"Dat initiatief ligt bij Disney. Maar diversiteit en inclusiviteit heeft onze aandacht en ook die van Disney. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de Pixar-film Out en aan hoe Pride gevierd wordt in Disneyland."

Daarnaast is er volgens Felderhof al gewerkt aan de veelzijdigheid van de bewoners van Duckstad.

"In Duckstad lopen er tegenwoordig ook meer figuren rond met verschillende huidskleuren. Ondanks dat de stad al heel divers was met alle eenden, varkens, koeien, muizen, ganzen en honden die er rondwandelen, vonden we het belangrijk om meer kleur te laten zien. Kwik, Kwek en Kwak hebben sinds een aantal jaar ook een klasgenootje in een rolstoel dat met ze op avontuur gaat. De voorheen wat tuttige Katrien heeft inmiddels een eigen carrière gekregen. Ondanks dat Duckstad een fantasiewereld is, willen we een afspiegeling van de maatschappij laten zien. Volgende stappen zitten in de pijplijn."

'Lhbti hoort daar natuurlijk bij'

Ook het weekblad Tina, dat al ruim vijftig jaar bestaat, wil in de stripverhalen een realistische weergave van het alledaagse leven tonen.

Bas Schuddeboom, verantwoordelijk redacteur voor de stripverhalen in het blad, vindt dat Tina een eigentijds merk voor meiden van nu moet blijven: "Elke lezeres moet zich in het blad kunnen herkennen en thuisvoelen. Ongeacht broekmaat, huidskleur of geaardheid. Dus wij proberen de strips een herkenbare dwarsdoorsnede van de maatschappij te geven. Lhbti hoort daar natuurlijk ook bij."

Maar ook bij de Tina ligt het niet voor de hand om de seksuele voorkeur van bekende hoofdpersonen in langlopende stripverhalen aan te passen. Daarbij moet wel worden aangemerkt dat de geaardheid van het personage Robin al heel lang een onderwerp van discussie is en fans van uitgever DC Comics al jarenlang smeken om een queer-verhaallijn.

'Lotta's beste vriend heeft twee moeders'

Volgens Schuddeboom laat de Tina wel zien wat zich in de leefomgeving van de lezers afspeelt.

"In de leeftijd waarop Tina zich richt, acht tot twaalf jaar, speelt de eigen seksualiteit misschien nog niet zo'n grote rol, maar de lezeressen zien die diversiteit wel terug in de wereld om zich heen. Zo gaan we er in de strips ook mee om. In de strip Prinses Simone is haar bodyguard bijvoorbeeld getrouwd met een man. En het strippersonage Lotta heeft een beste vriendin met twee moeders."

"Je gaat hoofdpersonages die de lezers al heel goed kennen niet ingrijpend veranderen. Dat kan beter met een nieuwe strip. We zijn nu bezig met een nieuwe reeks waarin de hoofdpersoon een donkere huidskleur heeft. De Tina is traditioneel gezien namelijk erg wit. En als een tekenaar een keer met lhbti-verhaallijn komt, dan staan we daarvoor open. Maar het moet aansluiten bij de leefwereld van de lezers."

Maatschappelijke ontwikkelingen worden volgens Schuddeboom geleidelijk geïntegreerd integreren in de verhalen.

"We hangen het niet aan de grote klok. We kregen laatst wel een brief van een lezer die vroeg of de bodyguard en zijn man weer eens een rol in een verhaal zouden kunnen krijgen. Daar werd dus specifiek om gevraagd en dat is wel erg leuk. Dat heb ik gelijk naar de tekenaar doorgespeeld."

'Bij Suske en Wiske werd daar gewoon niet aan gedacht'

De 84-jarige Paul Geerts (Suske en Wiske), was hoofdtekenaar van het Belgische stripblad Suske en Wiske tussen 1972 en 2002. Op de vraag of Suske en Wiske-bedenker Willy Vandersteen ooit een personage op hetzelfde geslacht wilde laten vallen, antwoordt Geerts: "Niet dat ik weet. Maar dat was geen bewuste keuze. We hebben daar destijds gewoon niet aan gedacht. Suske, Wiske en de andere personages uit de reeks bleven altijd hetzelfde en ze beleefden samen avonturen. Meer kwam daar eigenlijk niet bij kijken."

Volgens Geerts kunnen stripboeken wel degelijk een spiegel zijn voor maatschappelijke ontwikkelingen: "Dat kan, waarom niet? Maar ik heb daar eigenlijk geen mening over. Ik heb geen moeite met mensen die op hetzelfde geslacht vallen. Maar of dat in strips moet worden uiteengezet? Misschien wel, misschien niet. Zo'n onderwerp is tegenwoordig een heet hangijzer."