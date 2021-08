Lale Gül werkt momenteel aan het vervolg op haar bestseller Ik ga leven en schrijft daarin ook over haar nieuwe relatie, vertelt ze in gesprek met JAN. Hierbij wil ze wel minder openhartig zijn dan in haar debuut.

De 23-jarige Gül ontmoette fabrieksmedewerker Tim via Instagram en inmiddels hebben de twee een relatie. Tim vroeg aan zijn nieuwe vriendin, die in haar nieuwe boek schrijft over de nasleep van haar eerste boek, of hij in de opvolger ook een rol zou krijgen.

"'Dat is onoverkomelijk'", zei Gül daarop tegen haar nieuwe liefde. "Maar ik heb hem wel beloofd dat ik geen verslag zal doen van ons seksleven. Niet omdat ik het niet zou durven of zo, maar dat heb ik in het eerste boek al gedaan en ik wil niet voorspelbaar zijn."

Haar vriend vond het volgens Gül niet leuk dat ze ook over andere dates zou schrijven. "Maar ik denk dat hij inmiddels wel over de schrik heen is. Bovendien: ik ben een trouw iemand."

De auteur is nog niet lang samen met haar vriend, maar hun relatie voelt al wel heel vertrouwd. "Het voelt net alsof we elkaar al tien jaar kennen. Het ging wonderlijk snel allemaal. 'Misschien bestaat God toch', zei Tim laatst - terwijl ik juist zo blij ben dat ik eindelijk van mijn geloof ben verlost."

In haar debuutroman, die verfilmd wordt door Netflix, schrijft Gül kritisch over haar islamitische opvoeding in het Amsterdamse stadsdeel West. Op de publicaties volgden heftige reacties, vooral ook nadat ze in verschillende talkshows had opgetreden. Gül ontving haatmail, een foto van een vuurwapen en bedreigingen, maar er kwamen ook van alle kanten steunbetuigingen.