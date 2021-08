De organisatie van de Prijs der Nederlandse Letteren heeft besloten de uitreiking aan auteur Astrid Roemer af te zeggen. Ze krijgt de prijs wel, maar een uitreiking door de Belgische koning vindt het comité niet gepast, vanwege Roemers recente uitspraken over de Decembermoorden die in 1982 plaatsvonden in Suriname.

"Wij nemen stellig afstand van de standpunten en uitspraken van mevrouw Roemer", aldus het comité dinsdag tegen Nieuwsuur. "Daarom hebben wij gezamenlijk besloten, in samenspraak met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds, dat wij het niet passend vinden om de prijsuitreiking door te laten gaan."

Roemers uitspraken over de Decembermoorden zijn de aanleiding tot het besluit.

"Onze SURINAAMSE GEMEENSCHAP heeft D.D.B. (Desi Delano Bouterse, red.) hard nodig gehad ZELFBEWUSTER te worden. Merci Man", schreef Roemer eind juli op haar Facebook-pagina.

Tegenover Nieuwsuur liet Roemer vorige week bovendien weten dat "Bouterse na zo veel jaren geen gevangenisstraf zou moeten krijgen, gezien zijn inzet voor de dekolonisatie van Surinamers".

Wat zijn de Decembermoorden? In 1980 leidde Desi Bouterse een staatsgreep en werd als bevelhebber de leider van Suriname

Vijftien tegenstanders van het militaire regime werden in de nacht van 7 op 8 december 1982 gemarteld en geëxecuteerd in Fort Zeelandia, het hoofdkwartier van Bouterse

Het ging om advocaten, journalisten en militairen die verbonden waren aan een eerdere coup tegen Bouterse

Getuigen hebben verklaard dat de slachtoffers eerst bij Bouterse werden voorgeleid voordat ze werden gefusilleerd

Bouterse zelf heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend, maar kreeg in 2019 twintig jaar cel opgelegd

De oud-leider heeft zich echter verzet en de zaak is nog niet afgerond

'We vinden de uitspraken ongepast'

Toch krijgt de 74-jarige Roemer de prijs voor haar gehele oeuvre, omdat het volgens de organisatie gaat om een oordeel van een onafhankelijke jury.

"Persoonlijke standpunten van auteurs worden niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van hun oeuvre. Wij vinden de uitspraken van mevrouw Roemer dermate ongepast dat het door laten gaan van een feestelijke prijsuitreiking niet op zijn plaats is."

De Prijs der Nederlandse Letteren wordt sinds 1956 afwisselend door het Nederlandse of Belgische koningshuis uitgereikt en is de belangrijkste literaire oeuvreprijs in beide landen.

Roemers werk heeft al veel waardering gekregen. Ze brak in 1982 in Nederland door met haar tweede roman Over de gekte van een vrouw .