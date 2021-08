Het klassieke verhaal The Great Gatsby krijgt een Nederlandse musicaluitvoering, meldt producent Michiel Morssinkhof maandag. In 2022 zal The Great Gatsby Musical in verschillende Nederlandse theaters te zien zijn.

De musicaluitvoering van The Great Gatsby wordt geschreven door Jeremy Baker, wiens werk te zien was in onder andere de televisieserie Koefnoen.

Componist en Gouden Kalf-winnaar Fons Merkies, bekend van de muziek in Turks Fruit en Flikken Maastricht, buigt zich over het muzikale gedeelte van de musical. Welke acteurs de musicalrollen gaan vertolken, is nog onbekend.

The Great Gatsby speelt zich af in de roerige jaren twintig van de vorige eeuw en vertelt het verhaal van beginnend schrijver Nick Carraway, die naar New York verhuist. Daar komt hij in contact met de miljonair Jay Gatsby en de extravagante wereld van de superrijken. De musical is gebaseerd op de gelijknamige klassieker van de Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald uit 1925. Die roman werd herhaaldelijk verfilmd.

The Great Gatsby Musical gaat in het najaar van 2022 in première en is tot in 2023 te zien.