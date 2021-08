De voorstellingen van ZODIAC zijn vanaf zaterdag weer te zien in de Koepelgevangenis in Breda. De musical wordt hervat na een coronabesmetting bij een teamlid.

Donderdag en vrijdag werden de voorstellingen afgeblazen vanwege de coronabesmetting. Het is niet duidelijk wie er positief is getest. Het gaat in ieder geval om iemand die nauw betrokken is bij de productie.

Mensen met kaartjes voor de geannuleerde shows kunnen vanaf maandag een ticket boeken voor een andere datum.

De musical ging in juni in première. De hoofdrol wordt gespeeld door Samir Hassan. Andere acteurs met grote rollen zijn René van Kooten, Bastiaan Ragas, Dominique de Bont, Dennis Willekens, Hilke Bierman en Marcel Visscher.

ZODIAC gaat over de toekomst van de aarde gezien vanuit het perspectief van de twaalf sterrenbeelden. De musical speelt zich letterlijk in de lucht af. Door de ronde zaal en hoogte van de koepel worden bezoekers aan alle kanten door het verhaal omgeven.