De Pride Week is een mooie gelegenheid om je (klein)kinderen, neefjes of nichtjes meer te laten lezen en leren over lhbti-thema's en diversiteit. NU.nl vraagt kenners naar hun favoriete kinderboeken waarin deze onderwerpen een rol spelen.

Bas Maliepaard, jeugdliteratuurrecensent voor Trouw en maker van De Grote Vriendelijke Podcast:

Opa's camper - Harry Woodgate (vanaf vier jaar)

"Er zijn inmiddels best wat kinderboeken met twee vaders of twee moeders, maar homoseksuele grootouders komen nog zelden voor. Dit ontroerende prentenboek gaat over een meisje dat bij haar opa logeert. Hij vertelt haar over de reizen die hij vroeger met zijn grote liefde opi maakte in hun roze camper. Sinds die is overleden, blijft hij liever thuis. Maar als hij het kampeerbusje aan zijn kleindochter laat zien, stelt zij voor om het op te knappen en samen op reis te gaan. Dat opa met een man samen was, is geen onderwerp, maar een vanzelfsprekend gegeven in dit verhaal over rouwen, herinneringen koesteren en de draad weer oppakken. Met prachtige tekeningen."

Pim Lammers, (kinder)boekenauteur van onder meer Het lammetje dat een varken is (bekroond met Zilveren Griffel):

Gloei - Edward van de Vendel

"Een prachtig boek voor 12+ met zowel gedichten als interviews en prachtige portretten die zijn gemaakt door Floor de Goede. Op een mooie manier krijg je inzicht in een jongere generatie queers. In de maatschappij luisteren we vaak naar ouderen, maar dit boek laat zien dat we ook van jongere generaties dingen kunnen leren, zeker op het gebied van queer-thema's. Het boek is zowel geschikt voor een jonger als voor een ouder publiek, iedereen kan een rolmodel zien in de geïnterviewden."

Pim Lammers over de boeken die hij schrijft: "Met mijn eigen boeken wil ik kinderen laten nadenken over bepaalde thema's. Ridder Roa gaat bijvoorbeeld over een zwarte, lesbische prinses, die graag een ridder wil worden. Daarin wordt wel expliciet de vraag gesteld: waarom zouden meisjes geen ridder kunnen zijn? Het is goed om dat gesprek op jonge leeftijd aan te gaan, bijvoorbeeld door te praten over sprookjes en te laten zien dat meisjes ook ridder kunnen zijn."

Julien is een zeemeermin - Jessica Love

"Een prachtig prentenbroek met de mooiste illustraties, die je stuk voor stuk als kunstwerk boven de bank zou kunnen hangen. Het is een liefdevol en hartverwarmend verhaal over een jongen die in een zwembad drie zeemeerminnen ziet, betoverd raakt en zelf ook een zeemeermin wil worden. Hij gaat zich gelijk verkleden met een gordijn als jurk en krijgt vervolgens een hartverwarmende reactie van zijn oma. Ook heel mooi voor volwassenen. Er is ook al een tweede deel verschenen, Julian gaat naar een bruiloft. Wat ik ook mooi vind, is dat personages van kleur de hoofdrol spelen in dit boek."

De cover van Julien is een zeemeermin. De cover van Julien is een zeemeermin. Foto: Jessica Love

Freek Janssens, beleidsmedewerker bij het COC (Nederlandse belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgender personen):

Het lammetje dat een varken is - Pim Lammers

Janssens vindt het boek van eerdergenoemde Lammers, dat gaat over een lammetje dat liever een varken wil zijn, een klassieker. "Er zijn relatief weinig boeken die over transgender personen gaan. Dit is er wel eentje, dat heel mooi is geschreven. Een aanrader. Transgender personen weten vaak al op basisschoolleeftijd dat ze dat zijn, maar ze kunnen dat niet gelijk verwoorden. Het is wel de leeftijd waarop je je afvraagt: wat betekent het om een meisje of jongen te zijn? Het is zeker niet te vroeg om dat te laten zien en dit boek kan daarbij helpen."

Freek Janssens over lhbti-kinderboeken anno 2021: "Een mooie ontwikkeling in de kinderboekenwereld is dat lhbti-onderwerpen niet vaak meer worden geproblematiseerd, wat je vaak wel terugziet in oudere boeken. Het is logisch dat er boeken worden geschreven over uit de kast komen, maar juist die struggle problematiseert het lhbti-zijn. We krijgen vaak de vraag: zijn kinderen niet te jong om hierover te lezen? Nee, natuurlijk niet, juist het bespreekbaar maken van diversiteit is extreem belangrijk."

Donnie - Lisa Maschhaupt

"Nog zo'n voorbeeld is Donnie, dat gaat over een personage dat heel graag een jurk aan wil. Zijn klasgenootjes vinden dat gek, omdat dat niet 'hoort'. Op een avontuur komt Donnie erachter dat er heel veel jurken zijn en dat hij daar blij van wordt. Kinderen leren zo dat het niet uitmaakt wie je bent, of wat je leuk vindt. Dit is de eerste in een serie, volgend jaar verschijnt het vervolg."