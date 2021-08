Het rondreizende theaterfestival de Parade zal dit jaar niet in Amsterdam neerstrijken. Het festival zou in de hoofdstad op 13 augustus van start gaan, maar de organisatie laat via Instagram weten geen vergunning te hebben gekregen.

"We hebben er alles aan gedaan om te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen de pandemie bestaan om een editie van de Parade te organiseren die recht doet aan ons mooie festival, maar ook binnen de huidige maatregelen past. Deze puzzel kregen we in Amsterdam niet meer in elkaar", schrijft de organisatie.

Het rondreizende theaterfestival begon op 18 juni in Eindhoven in kleinere vorm en met zittend publiek. In Den Haag en Utrecht kon het iets grootschaliger en het plan was om nog meer uit te pakken in Amsterdam. Door de aangescherpte coronamaatregelen gaat dat echter niet lukken.

Het festival wordt vooralsnog wel opgebouwd in Rotterdam. In het Museumpark wordt van 17 tot en met 26 september de tournee afgesloten.