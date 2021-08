Splinter Chabot staat met zijn boek Confettiregen op de eerste plek van de Regenboog Top 100, een boekenlijst die is samengesteld door onder anderen lezers van de Gaykrant. Ook zijn boek Roze brieven heeft een plek bemachtigd in de top tien van de ranglijst.

Chabot reageert via Twitter verheugd op zijn plek in de lijst. "In mijn hoofd regent het nu even écht confetti", aldus de 25-jarige zoon van Bart Chabot.

De top vijf bestaat verder uit Zwemmen in het donker van Tomasz Jedrowski, Terug naar Tarvod van Boris O. Dittrich en Simon vs. de verwachtingen van de rest van de wereld van Becky Albertalli.

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) organiseert tijdens Pride-week de Regenboog Week, waarin extra aandacht wordt besteed aan lhbti-literatuur. De Regenboog Top 100 is hier een onderdeel van.

In de maand juli konden mensen via boekenplatform Hebban en de website van Gaykrant op basis van een groslijst stemmen op hun favoriete titel waarin het lhbti-thema een grote rol speelt. Op basis van alle ontvangen stemmen is een top honderd samengesteld.

In Confettiregen beschrijft Chabot zijn worsteling met de liefde - met name die voor jongens - en hoe de buitenwereld hem tot keuzes dwong. Zijn debuutroman wordt verfilmd door Michiel van Erp.