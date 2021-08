Elon Musk werkt samen met journalist Walter Isaacson aan een biografie. Dat meldt de Amerikaanse zakenman en SpaceX-eigenaar donderdag op Twitter. Wanneer de biografie verschijnt, is nog niet bekend.

"Als je nieuwsgierig bent naar Tesla, SpaceX en mijn algemene reilen en zeilen: Walter Isaacson schrijft een biografie over me", schrijft de vijftigjarige multimiljardair, die geboren is in Zuid-Afrika.

Isaacson is een bekende Amerikaanse schrijver en journalist. Hij schreef onder meer de boeken Kissinger: A Biography, Benjamin Franklin: An American Life en Einstein: His Life and Universe. Daarnaast was hij jarenlang bestuursvoorzitter van CNN en hoofdredacteur van het tijdschrift Time.

Musk is oprichter en CEO van autoproducent Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. Hij kwam onlangs in het nieuws omdat hij wordt aangeklaagd door aandeelhouders die kritisch zijn op de overname van zonnepanelenproducent SolarCity, die in 2016 door Tesla werd overgenomen. Daarnaast staat de ondernemer erom bekend dat zijn tweets veel invloed hebben op de bitcoinkoers.