Louis C.K. gaat weer op tournee. De Amerikaanse komiek, wiens carrière in 2017 bijna ten onder ging na seksueel wangedrag, geeft in de komende maanden vijftig shows in dertig verschillende steden. Daarna komt er ook een Europese tour, meldt Deadline.

C.K. deed in november 2017 noodgedwongen een stap terug in zijn carrière nadat vijf vrouwelijke komieken hem ervan beschuldigden dat hij onder meer in hun bijzijn gemasturbeerd had. De komiek gaf zijn daden niet lang daarna toe en zei dat hij spijt had.

Het verhaal had destijds grote gevolgen voor de Amerikaan. Zo kwam zijn film I Love You, Daddy niet uit en schrapten Netflix en HBO zijn stand-upshows.

Grote optredens bleven daarna uit, al gaf C.K. wel af en toe onaangekondigd kleine optredens, waaronder ook in Nederland. In 2020 was al een tour gepland, maar die werd afgeblazen vanwege de coronacrisis.

Zijn nieuwe tour wordt afgetrapt in New York. Data voor zijn Europese tour zijn vooralsnog niet aangekondigd.