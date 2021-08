Er wordt een boek geschreven over Carlo Boszhard en Irene Moors, die dit jaar dertig jaar geleden hun gezamenlijke presentatiedebuut maakten. In het boek, dat in december verschijnt, wordt verteld over hun hele geschiedenis als duo.

Het nog titelloze boek wordt geschreven door RTL Boulevard-verslaggever Eric de Munck. Hij werd door Moors zelf benaderd om aan het project mee te werken.

Boszhard (52) en Moors (54) maakten in 1991 voor het eerst samen hun opwachting in het spelprogramma Hitbingo. De presentatrice was toen al te zien in Telekids. In 1993 werd Boszhard gevraagd of hij samen met Moors het kinderprogramma wilde presenteren. Dat hebben ze tot 1999 gedaan.

Vanaf 2000 was het duo samen te zien in het lifestyleprogramma Life & Cooking, dat elke zondagavond werd uitgezonden. In 2009 werd de naam van de show gewijzigd in Life4You. Dit programma werd in 2015 voor het laatst uitgezonden.

Sinds 2009 maken de presentatoren De TV Kantine, waarin ze in de huid kruipen van verschillende bekende typetjes. Naast collega's zijn Moors en Boszhard ook goede vrienden.