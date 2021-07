Oud-topschaatser Jan Smeekens brengt een boek uit. In Smeekens. Hoe ik goud verloor en mezelf terugvond vertelt de 34-jarige voormalige schaatser over zijn professionele carrière van ruim elf jaar.

"In het boek vertel ik over mijn voortdurende zoektocht naar de perfecte race, over altijd sneller willen zijn, over het zilver van Sotsji (op de Olympische Winterspelen van 2014, red.) en over hoe ik die tegenslag te boven kwam", schrijft Smeekens op Twitter. "Je leest niet alleen alles over schaatsen, maar ook over meditatie, boksen en de perfecte sushi."

Op 28 oktober verschijnt het boek, dat hij samen met schrijver en journalist Jeroen Kleijne schreef.