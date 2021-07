Mensen die een voorstelling willen bezoeken op Broadway mogen enkel naar binnen als ze volledig gevaccineerd zijn.

De richtlijn is vastgesteld door de Broadway League, een brancheorganisatie waarin alle 41 theaters aan de beroemde straat in New York zijn verenigd.

Naast bezoekers moeten alle medewerkers van de theaters gevaccineerd zijn, net als artiesten en mensen die backstage werken. Het dragen van een gezichtsmasker is verplicht, behalve tijdens het eten of drinken in bepaalde gedeelten van de theaters.

Momenteel zijn de voorbereidingen van het eerste toneelstuk van het seizoen, Pass Over, in volle gang. Het stuk is vanaf 4 augustus te zien. De makers hadden eerder al aangekondigd dat alle bezoekers verplicht gevaccineerd moesten zijn.

De maatregelen gelden voorlopig tot en met 31 oktober. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken. Kinderen onder de twaalf jaar hoeven niet ingeënt te zijn. Ook personen met een bepaalde medische aandoening kunnen een uitzonderingspositie krijgen.