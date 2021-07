Auteur Mo Hayder, die in Nederland bekendheid verwierf met thrillers als Vogelman en Tokio, is op 59-jarige leeftijd overleden. De Britse leed aan de zenuw-/spierziekte ALS, meldt The Guardian.

Hayder werd in december 2020 gediagnosticeerd met de ziekte, die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. De ziekte leidt normaliter tot een levensverwachting van drie tot vijf jaar, maar bij Hayder ontwikkelde de ziekte zich "op alarmerende wijze", meldt haar uitgever Transworld.

De auteur, die eigenlijk Clare Dunkel heette en Mo Hayder gebruikte als pseudoniem, brak in 1999 door met Birdman (in Nederland uitgegeven als Vogelman). De thriller, die zich kenmerkt door zijn expliciete scènes, draait om detective Jack Caffery. Hij stond centraal in zes andere boeken van Hayder, waaronder De behandeling (in 2014 in Vlaanderen verfilmd) en Huid.

Hayder schreef daarnaast nog drie opzichzelfstaande thrillers. Al haar boeken kregen ook een Nederlandse vertaling.

Volgens haar uitgever was Hayder begonnen met het schrijven van een nieuwe reeks onder het pseudoniem Theo Clare. The Book of Sand, dat zich afspeelt in een ander universum, verschijnt begin 2022.