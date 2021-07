Het kort geding over evenementen zonder overnachting van festivalorganisatie ID&T en ruim veertig aangesloten organisatoren van evenementen tegen de overheid dient vrijdag. Dat heeft de rechtbank Den Haag dinsdag bekendgemaakt. Het kort geding stond aanvankelijk voor 16 juli gepland.

De organisatoren van evenementen willen voor 1 augustus van de overheid horen of evenementen zonder overnachting kunnen doorgaan. Maandag werd bekend dat organisatoren tot 13 augustus moeten wachten om te horen of en onder welke omstandigheden de evenementen kunnen doorgaan. Alle meerdaagse festivals met overnachtingen zijn in ieder geval tot 1 september afgelast.

Anderhalve week geleden liet ID&T weten dat het kort geding voorlopig van de baan was, omdat de evenementensector met het kabinet zou gaan praten. In dat gesprek kwamen ID&T en de branche met de overheid overeen dat het logistiek niet mogelijk was om festivals met overnachtingen veilig te laten doorgaan.

Maar voor de evenementen zonder overnachting zagen de festivalorganisatoren geen andere optie dan het kort geding door te zetten. Ze hopen een eerder besluit af te dwingen, omdat de risico's voor de ondernemers en de betrokkenen volgens hen te groot zijn geworden.

De organisatoren die zich bij ID&T hebben aangesloten, zijn onder meer die van Paaspop, Apenkooi, Zwarte Cross en Het Amsterdams Verbond.