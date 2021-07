Evenementenbeveiligers roepen het demissionaire kabinet ertoe op om "met de grootste spoed" een besluit te nemen over het al dan niet doorgaan van eendaagse evenementen in de tweede helft van augustus. Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, vraagt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om niet te wachten tot 13 augustus, zoals volgens hem nu de bedoeling lijkt.

In een brief aan de minister zegt Van der Steur, zelf voormalig minister van Justitie en Veiligheid, blij te zijn met de duidelijkheid over meerdaagse evenementen. Die zijn in elk geval tot 1 september verboden. Voor de organisaties van eendaagse evenementen na 13 augustus, waarvoor nog geen verbod geldt, zou echter ook duidelijkheid nodig zijn.

"Om de benodigde aantallen beveiligers te kunnen leveren zijn wervingscampagnes nodig, moeten beveiligers getraind en gebrieft worden, moeten beveiligers een screening door de politie ondergaan en moet er toestemming zijn van de politie voor hun inzet op het betreffende evenement", aldus Van der Steur.

De Veiligheidsbranche, die zegt 90 procent van de 26.000 beveiligingsmedewerkers in Nederland te vertegenwoordigen, pleitte er eerder al voor dat de branche ver voor 13 augustus duidelijkheid krijgt over wat er in de toekomst wel kan. Zonder tijdige duidelijkheid is een goede voorbereiding volgens haar onmogelijk.