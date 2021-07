De naoorlogse fotograaf Eddy Posthuma de Boer is zondag op negentigjarige leeftijd in het AMC in Amsterdam overleden. Dit meldt zijn familie vandaag.

Posthuma de Boer hoorde samen met Ed van der Elsken en Johan van der Keuken tot de belangrijkste naoorlogse Nederlandse fotografen. Zijn werk bracht hem naar meer dan 85 landen, waar hij niet alleen historische gebeurtenissen vastlegde, maar ook het gewone leven op straat.

De in Amsterdam geboren fotograaf begon zijn carrière in 1948 als foto-assistent bij het ANP. In de jaren daarna werkte hij voor tal van kranten en weekbladen, ook maakte hij vrij werk. Vorig jaar was er in het Fotomuseum Den Haag nog een tentoonstelling te zien van foto's die hij in de jaren vijftig, zestig en zeventig had gemaakt.

Posthuma de Boer documenteerde onder meer de opkomst van de jongerencultuur met de jazz- en rock-'nrollmuziek en de sociale onrust van de late jaren zestig en zeventig. Daarnaast maakte hij veel portretten van beroemde schrijvers en muzikanten.