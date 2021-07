Cabaretier Bert Visscher staat half september voor de honderdste maal een avond in Theater Carré in Amsterdam. De zestigjarige Groninger had de mijlpaal bijna behaald, toen half maart 2020 alle theaters moesten sluiten vanwege de coronapandemie.

Visscher maakt de Amsterdamse reeks van de voorstelling Hij wordt vanzelf moe op 17, 18 en 19 september af. Aan het slot van deze reeks viert hij zijn honderdste show in Carré. Zijn management laat weten dat hier "zeker aandacht aan gaat worden besteed", maar kan nog niet zeggen in welke vorm.

Behalve in Amsterdam haalt Visscher in september ook nog voorstellingen in Sneek, Cuyk en Groningen in. De kaartverkoop voor de laatste maand van Hij wordt vanzelf moe is inmiddels van start gegaan.

Visscher staat met zijn mijlpaal in een rijtje van amper tien grote artiesten die honderd keer of meer solo op het enorme podium van de theatertempel aan de Amstel stonden. De recordhouder is Toon Hermans, die 550 keer optrad in Carré. Op de tweede plek staat Herman van Veen, die meer dan vijfhonderd keer in Carré optrad. Freek de Jonge stond net geen driehonderd keer op de planken van het Amsterdamse theater.

De Jonge stond overigens van alle Nederlandse komieken het vaakst op het toneel in Carré: in totaal meer dan zeshonderd keer. Ruim de helft van deze optredens deed hij samen met cabaretier en muzikant Bram Vermeulen, als het duo Neerlands Hoop in Bange Dagen.