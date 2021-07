Simone Kleinsma is nu de grande dame van het theater, maar zelf denkt ze dat ze na haar dood snel vergeten zal zijn. De actrice en zangeres stelt bij NPO Radio 2 dat het verschil had gemaakt als ze meer platen had uitgebracht.

"Mensen als Robert Long, Wim Sonneveld of Toon Hermans worden nog steeds best veel gedraaid. Maar dat heb ik niet. Op een gegeven moment zal ik toch tot stof vergaan", aldus Kleinsma.

De 63-jarige artiest gaat na de zomer toeren met haar nieuwe voorstelling Verder. Zij blikt in deze voorstelling terug op het overlijden van haar man, regisseur Guus Verstraete, en de verschillende fasen die zij sindsdien heeft doorgemaakt. "Je moet na 31 jaar weer op zoek gaan naar de persoon die je was voordat je het leven met iemand deelde", vertelt Kleinsma. "Dat je denkt: hoe deed ik die dingen allemaal voordat Guus er was?"

Zo is zijn werkkamer inmiddels háár werkkamer geworden. "Ik heb mijzelf gedwongen om dingen weg te doen, om plek te maken. Dat is heel confronterend: je vindt ineens kleding, boeken en briefjes terug. Maar deze stap is wel nodig. Dat verleden zal altijd in mijn hart blijven zitten."

Het wordt geen loodzware voorstelling, laat Kleinsma weten. "Ik ben er ook achter gekomen hoe sterk ik eigenlijk ben. Ik ben toch doorgegaan. De show moet ook hoop en troost en kleur bieden. Er zal elke avond wel iemand in de zaal zitten die iets heeft meegemaakt net zoals ik. Voor diegene speel ik dan die avond."