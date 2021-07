De Britse prins Harry heeft zijn familie niet officieel gevraagd of hij een boek over zijn leven mag schrijven. De woordvoerder van de hertog van Sussex laat aan de BBC weten dat hij ook geen toestemming nodig heeft om zijn memoires uit te brengen.

Volgens zijn woordvoerder heeft Harry wel privé met familieleden over het boek gesproken. Of de prins ook alvast wat hoofdstukken heeft laten lezen, is niet duidelijk. Harry zou al veel op papier hebben staan.

De prins, die vorig jaar een stap terug deed binnen het Britse koningshuis en met zijn vrouw Meghan Markle en hun kinderen in de VS woont, kondigde maandag aan in het najaar van 2022 met zijn memoires te komen.

Naar verluidt krijgt Harry 20 miljoen dollar (17 miljoen euro) voor zijn levensverhaal. De opbrengsten van het boek worden geschonken aan een goed doel.

"Ik heb de afgelopen jaren veel verschillende petten op gehad, zowel letterlijk als figuurlijk", aldus de prins. "Ik hoop dat ik door mijn verhaal te vertellen - de hoogte- en dieptepunten, de lessen die ik heb geleerd - kan laten zien dat we meer met elkaar gemeen hebben dan we denken. Ik verheug me erop dat mensen uit de eerste hand een volledig waarheidsgetrouw verhaal over mijn leven kunnen lezen."