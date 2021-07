Het is een van de grootste Netflix-hits van het afgelopen jaar: over de hele wereld werd de Franse serie Lupin massaal bekeken. Stéphane Garnier, bekend van Doe en denk als een kat, raakte gefascineerd en dook in de wereld van de meesterdief. "Ik wil mensen motiveren om de normen te overschrijden."

"Net als vele anderen heb ik de boeken van Maurice Leblanc verslonden", vertelt Garnier aan NU.nl. De in 1864 geboren Franse schrijver maakte tientallen verhalen over de meesterdief Arsène Lupin, waarvan het eerste in 1905 verscheen.

"Ik was ook enorm gefascineerd door de film die in 2004 over Lupin werd uitgebracht. Maar het was de serie op Netflix die me weer aan het denken zette over het werk van Leblanc", aldus de auteur. "Ruim een eeuw later, na tientallen vertalingen en miljoenen verkochte exemplaren, is het personage eigenlijk geen greintje ouder geworden. Hij blijft charmant, fascinerend en tijdloos. De Lupin-magie werkt nog steeds ik en vroeg me daarom af: hoe kan dat eigenlijk?"

Lupin in het kort Het eerste boek over de charmante meesterdief verscheen in 1905. Daarna volgden nog 16 andere Lupin-boeken en 39 kortere verhalen.

Maurice Leblanc schreef ook vijf toneelstukken rond Lupin.

Er zijn wereldwijd miljoenen boeken verkocht en tientallen boeken, verfilmingen en toneelstukken rond de dief gemaakt.

Dankzij de Netflix-serie Lupin, waarin er een hedendaagse twist wordt gegeven aan het verhaal, is het personage nu ook bekend bij een jonger publiek. Ruim 70 miljoen mensen zagen in de eerste drie maanden na verschijning het eerste deel van de serie.

Door dit succes schoten de Lupin-boeken weer de bestsellerlijsten binnen en een tweede Lupin-deel is inmiddels verschenen. Een derde deel is in aantocht.

Garnier besloot daarom een boek te schrijven over de beroemde dief, die in de Netflix-productie wordt vertolkt door Intouchables-acteur Omar Sy. De schrijver onderzocht hoe het kwam dat zo veel verschillende generaties en culturen gecharmeerd zijn van Lupin, wat we van hem kunnen leren en wat zijn geheimen zijn.

"Ik wilde ontcijferen hoe Arsène te werk gaat, maar vooral hoe hij van waarde kan zijn in ons leven. Het doel van mijn boek is om mensen te motiveren om buiten de gebaande paden te treden en om gedurfd te werk te gaan om je doelen te bereiken, op welk gebied dan ook."

Volgens Garnier staat de dief, die vaak onconventionele manieren verzint om zijn streken uit te voeren, "in het middelpunt van alles". "Maar tegelijkertijd staat hij daar ook buiten. Ja, hij is een dief, maar ook iemand die sociale rechtvaardigheid belichaamt omdat hij eigenlijk alleen steelt van oneerlijke mensen. Hij heeft een groot hart, en wanneer het hart je drijvende kracht is, dan is alles mogelijk."

Stéphane Garnier met kat Néo. Stéphane Garnier met kat Néo. Foto: Stéphane Garnier

'Durf wat anderen niet doen'

Wat Lupin met name uitstraalt, is vrijheid, stelt Garnier. "Wat Lupin doet, kun je ook zien als een methode die je in je eigen leven kan toepassen, door zijn manier van denken en handelen over te nemen."

Dat zijn eigenlijk drie dingen, legt hij uit: "Doe wat anderen niet doen, durf wat anderen niet doen en denk tegen de gangbare en geaccepteerde stroom in om de tegenovergestelde koers te kunnen varen. Denk het ondenkbare, om het onmogelijke te bereiken."

Garnier heeft deze manier zichzelf ook eigen gemaakt. Maar dat geldt ook voor de personages die hij in zijn andere boeken uitlicht. "Onder hetzelfde mom heb ik ook boeken geschreven over katten, James Bond en De kleine prins. Al deze personages hebben gemeen dat ze tijdloos en universeel zijn. Ze spreken in elke tijd, cultuur en land tot de verbeelding en dragen een boodschap met zich mee. Ze kunnen ons daardoor helpen en ik vind het leuk om dat te onderzoeken."

De Franse auteur is inmiddels al bezig met een nieuw schrijfproject, maar wil nog niet vertellen wie hij dit keer gaat onderzoeken.

Doe en denk als Arsène Lupin is vanaf vrijdag 23 juli verkrijgbaar.