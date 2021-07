De Britse prins Harry (36) werkt momenteel aan zijn memoires. Het boek, dat eind 2022 zal verschijnen, vertelt over zijn "ervaringen, avonturen, verliezen en levenslessen die hem gevormd hebben", meldt uitgever Random House maandag volgens persbureau AP.

"Ik schrijf dit niet als de prins die ik ben sinds mijn geboorte, maar als de man die ik geworden ben", zegt Harry in een verklaring.

"Ik heb de afgelopen jaren veel hoedjes op gehad, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik hoop dat ik door mijn verhaal te vertellen - de hoogte- en dieptepunten, de lessen die ik heb geleerd - kan laten zien dat we meer met elkaar gemeen hebben dan we denken. Ik verheug me erop dat mensen uit eerste hand een volledig waarheidsgetrouw verhaal over mijn leven kunnen lezen."

De memoires worden omschreven als "oprecht en intiem", aldus de uitgever. "Prins Harry beschrijft zijn leven van zijn jeugd tot nu, inclusief zijn militaire dienst die hem twee keer naar de frontlinies in Afghanistan bracht, en ook zijn leven als echtgenoot en vader. Het wordt een eerlijk en boeiend portret, dat aan de lezers laat zien dat achter alles een inspirerend, moedig en opbeurend verhaal schuilgaat."

De opbrengsten van de verkoop van het boek zal de prins aan een goed doel schenken.

Harry en zijn vrouw Meghan Markle maakten in februari bekend definitief te stoppen met hun werkzaamheden voor de Britse koninklijke familie. Ze wonen momenteel in Los Angeles. Samen hebben ze zoon Archie en dochter Lilibet, die begin juni ter wereld kwam.