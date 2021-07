Acteur Alfred van den Heuvel kruipt dit najaar in de rol van voetbalanalist Johan Derksen in theaterprogramma Muskee.

Muskee gaat over blueszanger Harry Muskee, die in september precies tien jaar geleden overleed. Muskee schreef onder andere de nummers Window of My Eyes en Another Day, Another Road. Deze liedjes vormen de rode draad van de voorstelling.

Van den Heuvel speelt de rol van Johan Derksen. Derksen was lange tijd manager van Muskee. "Hij was veeleisend", zegt Derksen daar nu over. "Dan belde hij en dan vond hij dat ik maar even een vakantie voor hem moest regelen. Maar dat moest dan wel in een hotel met sea view. Ik had ondertussen een baan als hoofdredacteur van VI, maar alles moest wijken. Eerst dat hotel. Dan de rest." De anekdotes van Derksen over Harry Muskee zijn de kern van de voorstelling geworden.

Van den Heuvel: "Derksen is in de voorstelling een soort commentator die het turbulente leven van Harry Muskee probeert te duiden, met humor en relativering. Nee, ik ga hem niet imiteren, want dat is niet de essentie van de rol."

Muskee gaat op 3 september 2021 in première in de Ondernemersfabriek in Assen.