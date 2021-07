Levensgevaarlijke stunts met water en vuur horen bij het werk van een illusionist en Hans Klok doet ze dan ook regelmatig, maar hij gaat er wel voorzichtig mee om. In gesprek met NU.nl zegt de 52-jarige illusionist dergelijke stunts zeker te blijven doen, maar tegenwoordig ook te limiteren, want als hij er niet is kan de hele show niet doorgaan.

"Mensen kopen een kaartje voor Hans Klok, dan kun je niet zeggen: Hans is er niet vanwege een ongeluk gisteren, maar de rest is er wel. Ik zat ooit als act in de André van Duin Revue, als hij ziek was ging het hele feest niet door, want de mensen kwamen voor André. Hij was gelukkig nooit ziek en dat wil ik ook niet. Dan zit iedereen zonder werk, die verantwoordelijkheid draag ik ook", aldus de illusionist die vanaf donderdag met een rondrijdend circus een tour door Nederland doet.

Aan Hans Klok & Friends doen artiesten van over de hele wereld mee met verschillende acts, waaronder ook vijf Braziliaanse mannen die op motoren rondjes rijden in een bol. In het persbericht stond dat Klok daartussen zou plaatsnemen, maar de illusionist vindt dat toch geen best idee. "Ik heb ernaar staan kijken en het is echt levensgevaarlijk wat die mannen daar doen. Spectaculair ook, en ik snap wel dat er dan wordt bedacht dat ik daar wel even tussen moet. Maar ik heb het van de week ook goed mis zien gaan en dan wil je niet in die bol staan, hoor."

Dat neemt niet weg dat Klok van plan is een spectaculaire show neer te zetten voor het publiek dat langs zijn circus komt. Voor de illusionist is het circus een langgekoesterde droom. "Het is ook echt heel gezellig. Een beetje campinglife, iedereen is de hele tijd buiten en je trekt veel met elkaar op. Ik ben van mezelf hartstikke wit, maar heb nu al een lekker kleurtje van al dat buiten zijn. We eten goed, dat hoort bij de circuswereld en zo vind je elkaar, want iedereen spreekt een andere taal en dus moet je echt met handen en voeten een gesprek voeren."

De kooi met de rondrijdende motoren. De kooi met de rondrijdende motoren. Foto: Hans Klok

Weer terug voor publiek

De artiesten hebben anderhalf jaar weinig kunnen optreden en veelal thuis op hun acts geoefend door de pandemie. Dan merk je dat de routine er uit is, vertelt Klok. "We hebben de afgelopen maanden heel hard getraind, maar thuis oefenen in een trapeze is toch echt iets anders dan in een tent met publiek. Ik zal ook blij zijn als straks de eerste shows zijn geweest, in de praktijk blijkt toch wat wel en niet werkt."

Voor Klok is het de eerste reeks optredens die hij weer doet na zijn terugkeer uit Las Vegas vorig jaar, toen alle shows geannuleerd werden vanwege de coronapandemie. Het rondtrekken langs verschillende steden is iets totaal anders dan de vaste residentie in een hotel op The Strip. "Dat was wel lekker hoor, gewoon een thuis. Maar het gaat ook snel weer vervelen als je net als ik gewend ben zo veel te reizen. Daar moest ik op zoek naar de uitdaging: hoe werk ik mezelf zo snel mogelijk op naar een betere plek op The Strip, in een van de andere hotels? Dat ik nooit zal weten of me dat gelukt was, vind ik nog steeds heel zuur."

De illusionist mist Las Vegas nog steeds en heeft eerder al gezegd een terugkeer niet uit te sluiten. "Het zwembad mis ik, dat vond ik zo cool, een huis met een zwembad. Al stelt het daar niks voor hoor, iedereen heeft er een, haha. En het oprijden van The Strip, dat je namen als Diana Ross, Elton John en Cher ziet staan. En dan Hans Klok, dat was bijzonder. Ik begreep van mensen die nu in Las Vegas zijn dat mijn advertentie nog op taxi's te zien is. Ik kan zo terug dus, de promotie is er nog, haha."