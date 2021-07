Vanwege het groeiend aantal coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen wordt de expositie van Eloise van Oranje in de Amsterdamse poptempel Paradiso uitgesteld.

De opening van de expositie - getiteld LAYERED - zou aanstaande donderdag plaatsvinden. De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien wil met de expositie de boodschap "ongelimiteerd jezelf kunnen zijn en je eigenheid vieren" uitdragen.

De organisatie schrijft dat Eloise het als haar persoonlijke missie ziet om bewustwording te creëren rondom vooroordelen en stereotyperingen. "Het gaat over ten volste jezelf kunnen en durven zijn, los van alle vooroordelen die mensen hebben op basis van iets wat ze zien op bijvoorbeeld sociale media", aldus de negentienjarige gravin.

In de expo cureert Eloise "de gelaagdheid van inspirerende persoonlijkheden die voor haar een voorbeeld zijn in het losbreken van vooroordelen". Met werken van topfotograaf William Rutten worden bezoekers meegenomen in een audiovisuele ervaring met persoonlijke verhalen van Joann van den Herik, Envy Peru, Kenzo Alvares en de gravin zelf.

Er is nog geen nieuwe datum bekendgemaakt door de organisatie.