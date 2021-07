Fieldlab Evenementen heeft geen goed woord over voor de manier waarop het demissionaire kabinet het grote aantal positieve coronatesten wil indammen door strengere regels voor evenementen in te voeren. "Ik vind het schandalig wat nu gebeurt", zegt programmamanager Pieter Lubberts desgevraagd tegen NU.nl.

Het sterk stijgende aantal positieve coronatesten van de afgelopen weken moet worden teruggebracht.

Het demissionaire kabinet wil dit onder meer bewerkstelligen door evenementen in de buitenlucht alleen toe te staan op twee derde capaciteit, melden Haagse bronnen.

Dat zal volgens hen worden aangekondigd tijdens de persconferentie die demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag om 19.00 uur houden. Eerder op de dag lekte uit dat de maatregelen tot 13 augustus zullen gelden.

Hierdoor zullen veel van de festivals in Nederland de komende tijd niet door kunnen gaan. Ook zal het zogenoemde testen voor toegang, waarbij personen met een negatief testbewijs in vorm van een qr-code toegang krijgen tot evenementen, waarschijnlijk worden ingeperkt.

Fieldlab Evenementen In opdracht van de overheid onderzocht Fieldlab in het eerste halfjaar van 2021 op welke manier de samenleving weer veilig geopend kon worden. Aan de 29 experimenten namen 130.000 bezoekers deel. De experimenten vonden plaats in een tijd waarin het virus hard om zich heen greep en zo goed als niemand nog gevaccineerd was. Naderhand werden bij iets meer dan honderd personen een mogelijke corona besmetting geconstateerd.

'Situaties in clubs niet door ons onderzocht'

Op 27 mei maakte Fieldlab Evenementen de onderzoeksresultaten bekend: organisatoren kunnen ook de volledige capaciteit benutten als het risiconiveau zorgelijk is, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Op de risicokaart van Nederland is er op dit moment sprake van zowel waakzame als zorgelijke niveaus. Toch besluit het kabinet om de regels nu aan te scherpen. Dat de Fieldlab Evenementen daarom voor niks zijn geweest en er miljoenen over de balk zijn gegooid, ontkent Lubberts krachtig.

"In clubs en in de horeca zijn allerlei besmettingshaarden ontstaan. Maar de situaties in clubs zijn tijdens de looptijd van Fieldlab Evenementen nooit door ons onderzocht en voldoen ook helemaal niet aan wat wij verder hebben geadviseerd. Wij keken naar evenementen in een heel gecontroleerde omgeving. We hebben het voor elkaar gekregen in korte tijd grote mensenmassa's bij een locatie naar binnen te krijgen en nu worden we eigenlijk over een kam geschoren met de horeca."

Het kabinet ontving in mei met trots de resultaten van Fieldlab Evenementen. Maar volgens Lubberts werden niet alle adviezen door de overheid opgevolgd.

"Wij zeiden destijds dat het essentieel is om binnen 24 uur voor het einde van het evenement negatief getest te zijn en dat de ventilatie van besloten evenementenlocaties in orde moet zijn. Dat zijn adviezen die de overheid niet heeft overgenomen, omdat men vooral keek naar de uitvoerbaarheid van het advies. Dat is een politieke keuze. Maar als je, voordat evenementen überhaupt plaatsvinden, de stekker er al uittrekt, dan pas je het programma waar je zelf aan hebt meegewerkt niet toe. Dat vind ik heel kwalijk."

'Wat is dan het beleid?'

Tijdens een van de laatste persconferenties vertelde De Jonge hoe belangrijk de resultaten van Fieldlab zijn. "Maar die neem je dus niet meer mee in je huidige besluitvorming?", vraagt Lubberts zich af. "Wat is dan het beleid? Gelijk alles dichtgooien? Of kijk je naar datgene wat echt is aangetoond?"

Pas na het presenteren van de onderzoeksresultaten, onderzocht Fieldlab Evenementen op speciaal verzoek van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de ministeries eenmalig hoe op een verantwoorde manier een avond in de club Shelter georganiseerd kon worden. Dit onderzoek was dus geen onderdeel van de oorspronkelijke onderzoeksreeks.

"De resultaten worden nog verwerkt en zijn nog niet eens aangeboden. Die test in Shelter hebben we 30 mei gedaan met 60 procent bezoekerscapaciteit en een heel specifieke ventilatie. Plus testen voor toegang. Na afloop hadden we vier mogelijke besmettingen. Maar opeens werd begin juli besloten dat alle clubs en horeca voor de volle 100 procent open mochten. Er zijn fouten gemaakt omdat er zo nodig 'Dansen met Janssen' geroepen moest worden, en nu wordt de hele evenementensector daarvoor gestraft."