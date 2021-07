Kort na het overlijden van auteur Lucinda Riley is bekendgemaakt dat er een achtste deel volgt in haar populaire Zeven Zussen-reeks. Het achtste boek, Atlas - Het verhaal van Pa Salt, zal in het voorjaar van 2023 verschijnen en wordt voltooid door haar zoon, maakt Xander Uitgevers donderdag bekend.

De reeks gaat over een groep zussen die na de plotselinge dood van hun vader samenkomen in hun ouderlijk huis, een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. Na zijn dood hebben ze allemaal een mysterieuze brief gekregen over hun afkomst.

Riley had haar fans een achtste boek beloofd, waarin zij de vraag zou beantwoorden wie de mysterieuze adoptievader Pa Salt is. De schrijfster heeft voor haar overlijden half juni een aantal belangrijke passages van het achtste boek afgerond. Daarnaast heeft zij gedetailleerde aantekeningen gemaakt over de plot.

Het was haar uitdrukkelijke wens dat in het geval van haar overlijden haar oudste zoon Harry Whittaker de serie zou voltooien. "Mijn moeder heeft mij de geheimen van de serie toevertrouwd, en ik zal mijn belofte aan haar nakomen door deze met haar lezers te delen", zegt hij. Moeder en zoon werkten al nauw samen aan de kinderboeken in de Beschermengel-serie.

Riley overleed op 11 juni op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het zevende deel, De Zevende Zus, verscheen eerder dit jaar en stond weken achter elkaar op de eerste plek van de Bestseller 60.

De in Noord-Ierland geboren Riley schreef haar eerste boek op 24-jarige leeftijd. Haar werk werd sindsdien in 34 landen uitgegeven. Er zijn al meer dan 25 miljoen exemplaren van haar boeken verkocht. In Nederland is Riley zeer populair en zijn meer dan drie miljoen exemplaren van haar boeken over de toonbank gegaan.