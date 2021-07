Bas Smit en Nicolette van Dam hebben in het afgelopen coronajaar tientallen reisjes binnen de landsgrenzen gemaakt en hun leukste tips opgeschreven in hun boek Nederland heeft Alles. Hoewel verre reizen weer makkelijker mogelijk zijn, wil het bekende koppel in de toekomst vaker vakantie vieren in ons land.

"We hebben een eigen plekje in Spanje, daar blijven we absoluut naartoe gaan", vertelt Smit in gesprek met NU.nl. "Maar Nederland zit echt vastgeprikt in ons programma."

Van Dam: "Toen we hoorden dat we weer naar het buitenland mochten, vroegen de meiden (hun dochters Lola-Lily en Kiki-Kate, red.): maar we gaan toch nog wel in Nederland op vakantie? Ze vonden het zó leuk."

Het stel kon wegens de uitbraak van COVID-19 niet naar het buitenland en besloot daarom vakantie te vieren in Nederland. "Dat beviel zo goed, dat we dachten: we willen het hele land wel ontdekken", zegt Smit. Op sociale media vroegen de twee hun volgers om tips. "Als we deelden dat we in Medemblik waren, kregen we ineens heel Medemblik in onze inbox. Voor je het weet ben je de hele dag tips aan het uitwisselen."

En met al die tips moesten ze wat, vonden Smit en Van Dam. Samen met een team zetten ze alle tips op een rij en ook namen ze contact op met het Bureau van Toerisme. "Die weten weer dingen die echt niet voor de hand liggen; zo ontdekten we dat je gewoon contact kan opnemen met een boswachter, die je dan meeneemt op een excursie. Daarnaast hebben we ook onze contacten opengetrokken - zo geeft Jochem Myjer bijvoorbeeld tips over Leiden - en hebben we zelf in de loop der jaren ook de nodige plekken in Nederland bezocht", aldus Smit.

85 vakanties in één

Uiteraard gingen Van Dam en Smit zelf ook op veldonderzoek en maakten ze een rondgang langs alle provincies. "Het waren eigenlijk 85 vakanties in één", lacht Van Dam. "Wat ik heel bijzonder vind, is dat de meiden op sommige van die vakanties ook zijn meegegaan. Het was echt een heel bijzondere tijd met z'n viertjes. De meiden maakten per provincie een lijstje met hun favorieten en hebben ook over veel meegedacht."

"We hadden elkaar anders niet zo veel gezien, daar zijn we superdankbaar voor", vult Smit aan. "'Vroeger' hadden we iedere dag wel een reden om op pad te gaan, nu werden we bijna gedwongen om samen te zijn." Van Dam: "En dat vonden we heerlijk."

De cover van het boek van Nicolette van Dam en Bas Smit. De cover van het boek van Nicolette van Dam en Bas Smit.

'Moest huilen toen ik BLØF hoorde'

Van welke reis binnen Nederland ze het meest hebben genoten? "Zeeland is echt onze nieuwe vaste vakantiebestemming geworden", zegt Smit. "We waren daar nooit echt geweest, misschien alleen voor een etentje. Sinds het maken van het boek zijn we er drie keer teruggekomen. Ik had nooit wat met BLØF, maar laatst hoorde ik hun muziek en ik kreeg tranen in mijn ogen, omdat ik moest denken aan de fijne tijd die we daar hebben gehad."

Tijdens hun tour door het land ging het bekende koppel ook in gesprek met lokale ondernemers en vaklieden. "Mensen die klompen maken, oesters kweken", zegt Smit. "Het kost ook allemaal niks of in elk geval niet veel. Ik was altijd diegene die zei: het moet luxe zijn, ik wil een mooi hotel. Maar daar ben ik wel vanaf."

Van Dam: "Op het Sneekermeer hebben we tijdens de heftigste storm van het jaar geslapen in een stapelbedje. We hebben nog nooit zo gelachen."

Het zou zomaar kunnen dat er nog een boek komt, zegt Smit. "We zitten niet graag stil, dat is je vast opgevallen, haha. We gaan eerst lekker bijkomen. Maar er komt nog wel een reisboek, want we hebben echt de smaak te pakken. Dit is echt het leukste wat we ooit met ons gezin hebben gedaan."