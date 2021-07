In de zomer van 2020 verscheen de door Kees Jansma geschreven biografie van Wesley Sneijder. Een jaar later zegt Jansma in een interview in NRC dat hij spijt heeft van het schrijven van dat boek.

"Daar ben ik uitermate ontevreden over. Het was zijn boek, zijn verhaal. Maar ik heb er gewoon niet uit kunnen krijgen wat ik eruit wilde halen. Dat lag vooral aan hem, omdat hij niet de discipline had om er echt tijd voor te nemen", zegt Jansma.

Maar de voormalig presentator geeft toe dat hij zelf ook niet genoeg kracht en doorzettingsvermogen had om Sneijder te motiveren iets meer los te laten.

"Hij heeft geen enkele herinnering aan grote evenementen waar hij een hoofdrol in speelde. Hoe dat kan? Geen idee. Andere interesses waarschijnlijk. Op een keer belde hij weer af: "Ik ga vanmiddag lekker vissen met m'n broer". Ik was echt woedend, ben het hele Amsterdam-Rijnkanaal afgereden om hem te zoeken. Uiteindelijk vond ik hem. Het werd een van de leukste middagen uit die hele periode."

Jansma denkt ook niet dat Sneijder zijn biografie heeft gelezen. "Daar heeft hij geen geduld voor. Achteraf dacht ik: zoiets moet ik echt nooit meer doen."

Wesley Sneijder met de door Kees Jansma geschreven biografie. Wesley Sneijder met de door Kees Jansma geschreven biografie. Foto: BrunoPress

'Dat wordt node gemist'

De 74-jarige Jansma maakte kort geleden bekend volledig te stoppen met de sportjournalistiek en gaat aan de slag in de raad van commissarissen van FC Utrecht. Tijdens zijn 55-jarige carrière als journalist was hij tussen 2004 en 2014 ook werkzaam als perschef van het Nederlands elftal.

Volgens Jansma is het voor journalisten tijdens dat soort grote voetbaltoernooien amper meer mogelijk om hun werk goed te doen. "In mijn tijd was er qua communicatie tussen spelers en journalistiek veel meer mogelijk. Ik organiseerde tafeltjesbijeenkomsten. Na afloop van een training zette ik tafeltjes neer waar journalisten één op één een half uurtje met de spelers konden praten. Dat wordt nu node gemist. Er zijn zo waanzinnig veel aanvragen."