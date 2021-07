Zanger Jim Bakkum brengt in het najaar een ode aan Frank Sinatra met de theaterproductie Sinatra - Under His Skin. Hoewel Sinatra vroeger in verband werd gebracht met maffiapraktijken en contacten in het criminele milieu, is Bakkum vooral geïnteresseerd in zijn muzikale kwaliteiten.

"Zijn privéleven interesseert mij niet zo veel", vertelt Bakkum aan NU.nl. "Als een artiest goed is in zijn of haar vak, maakt het verleden mij niet uit."

Naast Bakkum staat ook Sergio Vyent, bekend als gastheer van First Dates, op het podium. Hij geeft onder andere door de ogen van Sinatra's butler, George Jacobs, een inkijkje in de wereld van Sinatra. Bakkum verzorgt samen met de Dutch Concert Big Band het muzikale gedeelte uit het repertoire van Ol' Blue Eyes.

Voor Bakkum, die zich de afgelopen tijd voornamelijk heeft beziggehouden met filmopnames, is de voorstelling een jongensdroom die uitkomt. De 33-jarige zanger is blij om na een jaar zonder optredens weer op het podium te kunnen klimmen. "Frank Sinatra is een icoon, zijn muziek is tijdloos. Het is te gek om samen met een bigband een ode te brengen aan zijn muziek en levensverhaal."

De bandleider en drummer van de Dutch Concert Big Band, Kevin van den Elzen, werkt voor de voorstelling samen met saxofonist Kim Richmond, de oud-bandleider van Sinatra.

De première van Sinatra - Under His Skin vindt op 11 november plaats in Schouwburg Amstelveen. Hierna zal de voorstelling door het hele land te zien zijn.