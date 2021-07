De erven van schrijfster Astrid Lindgren hebben vorige week wereldwijd nieuwe, aangepaste versies van het Pippi Langkous-lied uitgebracht. In de Nederlandse versie zijn de zinnen 'drie maal drie is zes, wiede wiede wie wil van mij leren' en 'ze doet haar eigen zin' vervangen, meldt NRC maandag.

De tekstwijziging is op initiatief van de erven van Lindgren (1907-2002). De auteur van de Pippi Langkous-boeken bemoeide zich actief met de televisie- en filmbewerkingen van haar boeken.

Haar nabestaanden wonnen in 2020 een rechtszaak waarin ze aanvoerden dat de Duitse vertaling van het Pippi Langkous-lied niet getrouw was aan de oorspronkelijke Zweedse liedversie van Lindgren. Dat legde ook een bom onder de Nederlandse versie van het lied.

In de nieuwe Nederlandse versie van het lied zijn nieuwe zinsneden te horen als 'Hier komt Pippi Langkous, dat is namelijk mijn naam' en - over het aapje van Pippi - 'Hier is meneer Nilsson, dat is namelijk zijn naam'. Deze versie van het lied heeft wel de goedkeuring van de Astrid Lindgren Company uit Zweden, van waaruit Lindgrens erven haar nalatenschap beheren.

De Pippi Langkous-boeken zijn vertaald in bijna negentig talen. Wereldwijd gingen de boeken, sinds het eerste deel in 1945 verscheen, meer dan 100 miljoen keer over de toonbank.