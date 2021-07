The Sound of Music, met hoofdrollen voor Op Zoek Naar Maria-winnares Nandi van Beurden en Francis van Broekhuizen, gaat vrijdag in première. De acteurs hebben al weken gerepeteerd en vertellen in gesprek met NU.nl dat de sfeer op het podium naar hun mening niet beter kan zijn.

"We repeteren nu vier weken en ik heb elke dag wel gehuild", vertelt Van Broekhuizen, die in de rol kruipt van Maria's mentor Moeder Overste.

"Vanwege een mooie scène, of om te zien hoe goed de groep met elkaar omgaat. Normaal is er altijd wel iets om over te zeuren, maar deze vier weken heb ik alleen maar op wolken gelopen. Ik was echt teleurgesteld als ik niet in een scène voorkwam."

Ook Van Beurden ging elke dag met plezier naar de repetitieruimte. "De afgelopen weken heb ik ervaren als een enorm warm bad. Iedereen heeft zin om zijn vak weer te mogen uitoefenen, dus dat brengt een supergoede sfeer met zich mee. Ik merk ook dat iedereen de tijd voor alles durfde te nemen. Ik kon echt from scratch de rol van Maria ontdekken en heb lekker kunnen experimenteren met scènes en teksten."

'Heb mezelf bij Albert aangeboden'

Van Broekhuizen was als kind al gek op The Sound of Music en droomde altijd al van een rol in de musical. "Ik heb mezelf een paar jaar geleden aangeboden bij Albert Verlinde (toen nog directeur van Stage Entertainment, red.) met een cd en het bericht: als je ooit een Moeder Overste nodig hebt, bel me dan", zegt de operazangeres.

"Toen ik net terugkwam van de opnames van De Verraders werd ik ineens gebeld: 'We hebben je gevolgd en overal zing je Climb Every Mountain. Volgens mij hebben we onze Moeder Overste gevonden'. Zo geweldig dat ik dat nu van mijn bucketlist kan afstrepen."

Van Beurden werd op een andere manier gecast: ze deed mee aan het programma Op Zoek Naar Maria en werd door het publiek als favoriet gekozen. Ze wist van tevoren dus ook niet wie haar eventuele tegenspelers zouden kunnen zijn, zoals Stefan Rokebrand die haar geliefde (kapitein Von Trapp) speelt. "Normaal weet je dat ten tijde van de laatste auditierondes, omdat de acteurs dan worden gecombineerd om te kijken hoe hun chemie is", vertelt de musicalactrice.

"Nu zijn we los van elkaar gecast en zagen we elkaar pas op het podium: toch een beetje als Married at First Sight, haha. De samenwerking gaat heel goed, we hebben elkaar nog niet de tent uitgevochten", lacht Van Beurden.

Ook met Van Broekhuizen heeft de actrice veel scènes. "Het is een vakvrouw in alle opzichten. Ze weet hoe je de ruimte neemt op het podium, hoe je omgaat met de druk die erbij komt kijken, weet alles over zangtechnieken. En dan is ze ook nog hartstikke gezellig."

De familie Von Trapp, met Nandi van Beurden als Maria en Stefan Rokebrand als kapitein Von Trapp. De familie Von Trapp, met Nandi van Beurden als Maria en Stefan Rokebrand als kapitein Von Trapp. Foto: Stage Entertainment

'Ben helemaal verliefd op Nandi'

Dat enthousiasme wordt door Van Broekhuizen ruimschoots beantwoord. "Ik ben helemaal verliefd op Nandi. Het is echt de Nederlandse Julie Andrews, het lijkt steeds of ik in de film zelf sta. Ze heeft een enorm charisma en is oprecht in haar acteren, dus ik hoef alleen maar naar haar tekst te luisteren en de rest gaat vanzelf. Ik zeg weleens tegen haar: 'Meid, moet je niet naar Broadway?' Maar ze gaat liever naar West End."

Moeder Overste is de eerste musicalrol voor de Haagse Van Broekhuizen - en als het aan haar ligt ook niet de laatste. "Het lijkt me superkicken om andere karakterrollen te spelen. Ik heb al tegen Stage gezegd: als je nog eens een zeeheks nodig hebt voor De Kleine Zeemeermin, dan mag je me bellen. Of de Geest uit Aladdin, of de operazingende kast uit Belle en het Beest. Dat soort komische rollen zou ik wel willen spelen."

The Sound of Music is tot en met 13 februari 2022 te zien in verschillende theaters. Tot 8 augustus speelt de musical in het AFAS Circustheater in Scheveningen.