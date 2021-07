Soy Kroon, Edwin Jonker, Peter Lusse en Nienke Latten gaat de hoofdrollen vertolken in ONE de Musical. De voorstelling, die zich afspeelt tijdens de bouw van de piramide van Cheops in Egypte, gaat op 28 november in première.

ONE vertelt het verhaal van de liefde en eenheid tussen een arbeider (Kroon) en de dochter (Latten) van de koning (Jonker) tijdens de bouw van de piramide.

Het decor van de nieuwe musical bestaat uit bewegende delen die snel worden aangepast tijdens de show, waarin naast acteurs ook acrobaten en freerunners te zien zijn.

Volgens de makers is het publiek geen toeschouwer, maar bevinden de bezoekers zich "in het centrum van de actie". Deze beleving zou te vergelijken zijn met een virtualrealityervaring.

Voor Lusse, onder meer bekend van Vrienden voor het leven, betekent zijn rol in ONE zijn terugkeer in de musicalwereld. Hij speelde eerder rollen in Rembrandt en Chicago. "Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik weer graag in een musical zou willen spelen", laat Lusse weten. "Dat ik in deze show mag spelen, naast al die andere talentvolle mensen, is geweldig."

Het concept van ONE is afkomstig van producent Roelof Pieters, die zich sinds 2001 met de productie heeft beziggehouden. Hij werkte in het verleden voor Endemol en Joop van den Ende Theaterproducties. De muziek wordt gecomponeerd door Edwin Schimscheimer, die eerder musicals als Carlie en Willeke componeerde.