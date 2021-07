Bonnie St. Claire brengt volgende week donderdag haar autobiografie Kwam een vrouw bij de slijterij uit.

De 71-jarige zangeres, bekend van nummers als Dokter Bernhard en Pierrot, wil naar eigen zeggen in het boek vooral afrekenen met haar imago als alcoholist.

St. Claire zegt sinds 1 oktober 2018 nuchter te zijn en is daar trots op. "Op eigen kracht, zonder hulp van buitenaf, heb ik doorgezet", laat ze in een persbericht weten. "Ik ben trots op mijzelf. En het heeft heel bevrijdend gewerkt om in mijn eigen woorden op te schrijven hoe ik mijn leven heb geleefd, zonder dingen uit zijn verband te rukken."

In het boek beschrijft ze hoe het loskomen van haar drankverslaving haar de kans heeft geboden haar familie terug te krijgen en haar huwelijk te redden. Verder gaat zij in op andere dieptepunten in haar leven, zoals financiële tegenslagen en diverse liefdesperikelen.