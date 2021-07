Het standbeeld van Diana is donderdag onthuld, maar de in 1997 overleden prinses is niet alleen te zien op het door Ian Rank-Broadley ontworpen kunstwerk. Ze wordt omringd door drie kinderen en het zijn niet haar zonen William en Harry. Het standbeeld roept daarom veel vragen op, die inmiddels zijn beantwoord door Kensington Palace en de ontwerper.

"De drie kinderen laten zien dat het werk van de prinses overal ter wereld impact had en op alle generaties", laat Kensington Palace in een verklaring weten.

"Met de keuze voor haar jurk en stijl wordt laten zien dat het beeld is gebaseerd op de laatste periode uit haar leven, waarin ze zich de rol van ambassadeur voor humanitaire doelen eigen maakte. Het beeld toont hiermee ook haar warme persoonlijkheid en de belangstelling die zij voor anderen had."

Ook ontwerper Rank-Broadley heeft meer verteld over de betekenis van het beeld. "Ik had het idee dat wanneer de prinses alleen zou worden afgebeeld, het zou lijken alsof ze eenzaam was", vertelt hij volgens Yahoo. "Juist een van de dingen die sterk naar voren kwam toen ik sprak met haar vrienden en familie, was dat ze zo vriendelijk en gezellig was."

"In veel opzichten verwijst het beeld ook naar haar humanitaire werk en laat het zien dat Diana een grote troost was voor de mensen die zij hielp."

'Leerde Diana echt kennen'

De kunstenaar sprak voordat hij het beeld maakte regelmatig met William en Harry, de zonen van Diana. Ook kreeg hij foto's van de prinses. "Wat ik vooral ontdekte, is dat Diana zo van lol hield en graag grapjes met haar zonen uithaalde. Door de gesprekken die ik met hen had, kreeg ik echt het gevoel dat ik Diana leerde kennen."

"Ik denk dat het beeld ervoor zorgt dat hun moeder er weer een beetje is, in fysieke zin. Ze kunnen hier 's avonds, als de tuinen dicht zijn voor publiek, naartoe komen voor een moment van stille bezinning. Ik hoop dat het troost aan hen kan bieden."

Diana steunde vele goede doelen die kinderen hielpen, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden. Daarnaast heeft de prinses geholpen het stigma rondom aids, destijds een nieuwe ziekte, te verminderen. In 1995 ontving de prinses de Humanitarian of the Year Award.

Ze overleed op 31 augustus 1997 aan de gevolgen van een auto-ongeluk in Parijs. Ook haar vriend Dodi Al Fayed en de bestuurder van de auto kwamen hierbij om het leven. Diana zou donderdag zestig jaar zijn geworden.