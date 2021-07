Broers William en Harry liepen donderdag zij aan zij bij de onthulling van het standbeeld van hun moeder Diana in Londen.

Het was een opvallend moment gezien de gespannen verhouding tussen de twee. De broers zouden gebrouilleerd zijn doordat Harry en zijn vrouw Meghan besloten hun banden met het koningshuis los te laten en naar Amerika te verhuizen.

Meghan Markle, die enkele weken geleden beviel van dochter Lili, bleef in de Verenigde Staten en moest donderdag verstek laten gaan. Ook prins Charles en Williams vrouw Catherine waren niet aanwezig bij de ceremonie. Buiten de poorten van Kensington Palace hadden zich talloze fans verzameld.

Het standbeeld, gemaakt door Ian Rank-Broadley, werd onthuld op wat de zestigste verjaardag van Diana zou zijn geweest. Het beeld werd geplaatst in de Sunken Garden in de tuinen van Kensington Palace. William en zijn vrouw Catherine wonen in dat paleis.

De prinses kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs.