André van Duin presenteert in oktober, aan de vooravond van zijn 75e verjaardag, zijn geautoriseerde biografie Gewoon André. Presentator Bert Kuizenga schrijft het boek en duikt met Van Duin zelf, zijn dierbaren, vrienden, bekenden en vakbroeders in het verleden van de veelzijdige artiest.

Kuizenga leerde de 74-jarige Van Duin in 2005 goed kennen toen hij Ron Brandsteder verving in de theatershows van Van Duin. De 85 voorstellingen waren het begin van hecht contact dat altijd is gebleven.

Onder anderen Joop van den Ende, Youp van 't Hek, Joke Bruijs, Caroline Tensen en Freek de Jonge leverden bijdragen aan het boek, dat op 18 oktober bij FC Klap verschijnt.

Van Duin brak in de jaren zestig door na het winnen van een talentenjacht. Kort daarop mocht hij het voorprogramma verzorgen van het optreden dat The Rolling Stones gaven in het Kurhaus.

De komiek was te zien in tientallen theatervoorstellingen en revues en maakte veel programma's voor televisie.