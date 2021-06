André Hazes zou vandaag zeventig jaar oud zijn geworden. De populaire volkszanger overleed zeventien jaar geleden, maar zijn nalatenschap en de herinneringen aan hem worden sindsdien in vele, uiteenlopende en soms ook ludieke vormen in leven gehouden.

Hazes overlijdt op 23 september 2004 op 53-jarige leeftijd, na meerdere hartinfarcten en een hartstilstand. Vier dagen later vindt een afscheidsceremonie plaats in de Amsterdam ArenA (nu Johan Cruijff ArenA geheten).

Talloze gastartiesten treden op en ongeveer zes miljoen mensen zien live op televisie hoe het publiek in het volle stadion hun volksheld de laatste eer bewijst.

Het legendarische afscheid vormt het begin van een nog steeds doorlopende verering van Hazes, die niet alleen emotionele maar soms ook commerciële beweegredenen lijkt te hebben.

As van Hazes wordt de lucht in geschoten

Op 23 september 2005, een jaar na zijn dood, wordt de as van Hazes de lucht in geschoten met vuurpijlen. Het zou gaan om ongeveer 2 kilo aan as die in de lucht boven het strand van Hoek van Holland in de lucht verspreid wordt. Tienduizend mensen kijken in de Rotterdamse evenementenhal Ahoy mee hoe het vuurwerk werd afgestoken.

Op dezelfde dag wordt een standbeeld van Hazes in de Amsterdamse wijk De Pijp onthuld. Het beeld staat aan het begin van een zijstraat aan de Albert Cuypstraat, waar ook de gelijknamige markt wordt georganiseerd. Op deze markt maakte Hazes een begin aan zijn zangcarrière.

André Hazes in zijn karakteristieke zwarte kleding en met zwarte hoed die hij aan het eind van zijn carrière droeg. André Hazes in zijn karakteristieke zwarte kleding en met zwarte hoed die hij aan het eind van zijn carrière droeg. Foto: BrunoPress

Hazes op nummer 1 na zijn dood

Terwijl hij tijdens zijn carrière zo'n beetje alles wat je als artiest kunt meemaken ook echt meemaakt behalve het scoren van een nummer 1-hit, blijft de ster van Hazes na zijn dood rijzen. De zanger staat na zijn overlijden wel op nummer 1 met zijn muziek. Drie keer zelfs.

In oktober 2014 komt Zij Gelooft in Mij op de toppositie. In mei 2007 wordt Blijf bij Mij een nummer 1-hit, net als Bedankt mijn Vriend vijf maanden later in datzelfde jaar. Daarnaast staat hij met Vaag en Stil (2005) en Wij houden van Oranje (2006) op de tweede plek van de hitlijst.

Dat de muziek van Hazes het goed blijft doen in grote zalen en stadions bewijst de formatie De Toppers in 2005. Tijdens hun Toppers in Concert zingen ze een André Hazes-medley. Toch duurt het daarna nog drie jaar voordat Samen met Dré in concert in de ArenA plaatsvindt.

Het meezingevenement zal de basis vormen voor Holland zingt Hazes, dat sinds 2013 jaarlijks in de Ziggo Dome wordt georganiseerd.

André Hazes als hologram. André Hazes als hologram. Foto: ANP

Hazes met behulp van techniek weer op podium te zien

Maar ook voor een kleiner publiek lijkt het levensverhaal en de nalatenschap van Hazes goud waard. In november 2012 wordt de musical Hij gelooft in Mij, van Joop van den Ende, voor het eerst in DeLaMar Theater in Amsterdam opgevoerd.

Martijn Fischer kruipt in de rol van Hazes en is samen met Rachel Hazes (gespeeld door onder anderen Chantal Janzen, Hadewych Minis, Ricky Koole en Elise Schaap) drie jaar lang in het theater te zien. Volgend jaar wordt de musical opnieuw opgevoerd.

In het jaar 2015 is ook de film Bloed, Zweet en Tranen voor het eerst te zien. Martijn Fischer speelt, net als in de musical, de hoofdrol in de film. De behoefte om Hazes te blijven zien, al moeten daar acteurs voor aan te pas komen, blijft groot. Dat bewijzen ook de talloze documentaires die over de zanger verschijnen.

De techniek maakt het in 2017 echter mogelijk om Hazes weer op het podium te krijgen, zonder dat daar een stand in voor nodig is. Tijdens Holland zingt Hazes verschijnt de volkszanger als hologram op het podium en ziet het publiek hem Zij gelooft in Mij zingen. Enkele jaren later zullen zoon André en dochter Roxeanne een duet met hun vader (als hologram) gaan zingen.

Hazes en zijn vrouw Rachel. Hazes en zijn vrouw Rachel. Foto: Rachel Hazes

Ook weduwe wil herinneringen tastbaar houden

Niet alleen zangers en theatermakers mogen met hun Hazes-verering geld verdienen. Na zijn dood ontstaat een hele industrie aan producenten die de fans van Hazes niet op de laatste plaats ook als consumenten beschouwen.

Uitgevers gaan met vrienden en geliefden (onder wie Rachel Hazes en zijn voormalige chauffeur) van de zanger in zee om boeken op de markt te brengen. Madame Tussauds vereeuwigt Hazes in was, de bekende straatartiest Frank de Ruwe zet een LEGO-standbeeld van de zanger op de Dam in Amsterdam en een supermarktketen lanceert haar eigen Hazes-lijn.

Maar ook Rachel Hazes zet zich in om de herinnering aan haar overleden echtgenoot tastbaar te houden. Zo besluit ze in 2020 samen met de succesvolle horecaondernemer Won Yip om een Hazes-kroeg op te zetten.

De horecagelegenheid moet tevens als museum dienen. Een plek voor de museumkroeg lijkt nog niet te zijn gevonden, maar de initiatiefnemers vinden het Rembrandtplein geschikt voor het etablissement waar ongeveer tweehonderd mensen in terecht kunnen.