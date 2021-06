Het theatercollectief Stoofpot van Maarten Wansink en Floris van der Vlugt maakt deze zomer een eerbetoon aan Bram van der Vlugt, de vader van Floris. Bram overleed in december 2020 aan de gevolgen van het coronavirus.

Op theaterfestival De Parade speelt Stoofpot het stuk De Koning is dood, leve de Koning ter nagedachtenis aan Bram van der Vlugt. In eerste instantie zou het gezelschap samen met de acteur op De Parade het stuk De Les van Ionesco gaan spelen. Maar de repetities waren net begonnen toen Bram (foto) overleed.

De Koning is dood, leve de Koning gaat niet direct over Bram van der Vlugt, maar het stuk reflecteert wel op de dood. Stoofpot voelde na het overlijden van Bram de behoefte om dit stuk te spelen. Zijn zoon Floris speelt mee in de voorstelling en componeerde de muziek.

In een interview met het Noordhollands Dagblad bekent Floris dat het maken van de voorstelling "deel uitmaakt van het verwerkingsproces". "We willen het stuk niet te zwaar maken, want dat past niet bij mijn vader. Dus is het een licht stuk geworden, ook met humor."

Bram van der Vlugt overleed half december op 86-jarige leeftijd. De acteur was bekend van zijn rollen op het toneel en speelde in verschillende films en tv-series. Maar de meeste bekendheid kreeg hij als 'adviseur van Sinterklaas'. Van der Vlugt nam in 2010 na bijna dertig jaar afscheid van die rol en droeg het stokje over aan Stefan de Walle.