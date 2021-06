Na een reeks succesvolle films geregisseerd te hebben, is Quentin Tarantino dit keer achter de schrijftafel gekropen. In Once Upon a Time In Hollywood duikt de regisseur dieper in de hoofdpersonages uit zijn gelijknamige film. Dat doet hij zeker niet onverdienstelijk, want ook als romanschrijver weet Tarantino zijn publiek te vermaken.

The New York Times

"Once Upon a Time in Hollywood heeft zo'n beetje hetzelfde verhaal als de film. Sommige dialogen komen zelfs woord voor woord overeen. Maar er wordt soms op een kleine, en soms op een grotere manier afgeweken van de film."

"Tarantino neemt ook de ruimte om te schrijven over zijn favoriete thema's: oude films, vriendschappen tussen mannen, wraak, verlossing, muziek en stijl. De stijl is wat losgeslagen, maar als het beter was geschreven, dan had dat de roman ook slechter gemaakt. Dit is een boek dat is bedoeld voor de massamarkt en zelfs letterlijk daarnaar ruikt; een soort mix tussen kokosolie, huisstofmijt en desinfectiemiddel."

Waar gaat het boek over? In de roman staan de personages Rick Dalton (in de film gespeeld door Leonardo DiCaprio) en zijn stuntman Cliff Booth (rol van Brad Pitt) centraal. Zowel hun belevenissen voorafgaand aan het verhaal in de film als die erna komen in het boek aan bod. Tarantino's nieuwe project is geïnspireerd op boekversies van films die in de jaren zeventig zijn verschenen.

The Guardian

"Dit boek herinnert ons eraan dat Tarantino een enorm goed schrijver is. Dat komt niet als een verrassing. We weten dat hij als scenarioschrijver briljant is, maar ook in romanvorm bouwt hij goede verhaallijnen op en weet hij knallende dialogen op papier te zetten. Ik heb dit in één ruk gelezen - het was net alsof ik naar zijn films keek."

The Evening Standard

"Bekende trademarks van Tarantino komen terug in het boek (let op de onnodige verwijzingen naar voeten): met talloze racistische opmerkingen en uitingen van vrouwenhaat lijkt hij ons bijna op te willen jagen. Waarschijnlijk wil Tarantino gewoon de sfeer van die tijd op papier wil neerzetten. Dit boek doet je mening over hem niet veranderen, maar zal 'm juist alleen dieper verankeren. Tarantino kennende zou hij niet anders willen."

Once Upon a Time in Hollywood is vanaf 29 juni te koop. Er is ook een Nederlandse vertaling verschenen.