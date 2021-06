Giel Beelen brengt zijn podcastserie Kukuru dit najaar naar vijf podia in Nederland. Tijdens Kukuru: Live on stage gaat Beelen met verschillende gasten in gesprek over zelfontwikkeling en spiritualiteit.

In de podcast Kukuru, wat voor kort en groots staat, staan thema's als voeding, slaap, beweging, ademhaling, inspiratie en muziek centraal. De 44-jarige radio-dj is bezig met zijn persoonlijke zoektocht om het optimale uit het leven te halen en neemt luisteraars mee in deze zoektocht. Door het trainen in de sportschool, waar hij besefte dat je alles kunt trainen, kwam hij naar eigen zeggen meer tot zichzelf.

De podcastserie wil luisteraars helpen doelen te stellen en te werken aan hun mindset en geeft handige tips voor een gezonde optimale levensstijl.

De aftrap van de tournee vindt plaats op 24 oktober in Patronaat in Haarlem. De gastsprekers worden op een later tijdstip bekendgemaakt. De kaartverkoop is per direct gestart via de websites van de zalen.