Ruim tweeduizend brokstukken van een gecrashte Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog zijn vanaf 10 juli permanent te zien in het Oorlogsmuseum Overloon. Zo'n vijftien vrijwilligers hebben de brokstukken zaterdag en zondag bij elkaar gelegd.

"Wat mensen zien is een vliegtuigpuzzel. Uniek in de wereld, nergens anders wordt een vliegtuig zo tentoongesteld", zei een woordvoerder van het museum zondag. De resten van de 31 meter brede en 21 meter lange Lancaster NN775 worden geëxposeerd op een schuin dak, met de neus naar beneden. Op die manier is het silhouet goed te herkennen.

De Lancaster werd op 5 maart 1945 op de terugweg van een bombardement boven Gelsenkirchen getroffen door Duits luchtafweergeschut. Het toestel stortte bij het Belgische Glabbeek neer, met de neus recht naar beneden, om zich vervolgens metersdiep de moerassige grond in te boren. De zeven bemanningsleden kwamen om het leven.

In 2016 werd het toestel opgegraven en konden drie stoffelijke overschotten worden geborgen. Na een lange zoektocht besloot de gemeente Glabbeek het toestel in eeuwige bruikleen te geven aan het Oorlogsmuseum. Gezien de omvang van het gevaarte zijn er namelijk maar weinig musea waar genoeg ruimte is voor het tentoonstellen van de Lancaster, aldus de woordvoerder.

'Rangschikken van brokstukken is snel gegaan'

Dit weekend werden de wrakstukken keurig gerangschikt op antislipmatten gelegd. "Dat is heel snel gegaan", zei de woordvoerder. "De acht Belgische vrijwilligers van het Plane Hunters Recovery Team waren namelijk ook betrokken bij de opgraving van de Lancaster. Ze wisten precies welke stukken op welke plekken moesten liggen."

"We missen her en der wat stukken. Het heeft immers jarenlang in de grond gelegen. Bovendien is één propeller van het toestel aangebracht op een herdenkingsmonument in Glabbeek. Maar voor de rest ligt alles nu op zijn plek. We begonnen zaterdag om 10.00 uur, en zondag om 14.00 uur was het klaar. We gaan het nu nog verder afwerken en er context aan geven. Bezoekers die er langs liepen stelden al vragen over wat het is dat ze zagen."

Vanaf 10 juli komt er een expositie over de luchtoorlog onder de schuine schans waarop het toestel ligt en er wordt er een film over vrijheid vertoond.