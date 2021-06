Donderdag, op de zestigste geboortedag van Diana wordt in Engeland een standbeeld onthuld van de prinses, een initiatief van haar twee zonen William en Harry. Hoe het beeld eruitziet blijft tot de onthulling een verrassing, maar NU.nl zet de al bekende details op een rij.

Hoe ontstond het idee?



William en Harry maakten in januari 2017 bekend dat ze een beeld willen laten maken van hun moeder. Dat jaar was het twintig jaar geleden dat Diana om het leven kwam bij een noodlottig auto-ongeluk in de Almatunnel in Parijs. "De tijd is rijp om haar positieve invloed in Groot-Brittannië en de rest van de wereld te erkennen door middel van een beeld", lieten de twee prinsen destijds weten in een verklaring.

William en Harry riepen een commissie in het leven die fondsen moet werven zodat het beeld gemaakt kon worden. Destijds was het nog de bedoeling dat het beeld binnen een jaar zou worden onthuld. Het proces liep vertraging op en toen is besloten om het te onthullen op Diana's zestigste geboortedag.

Wie maakt het?

William en Harry kozen Ian Rank-Broadley uit, een gevierd Brits kunstenaar die eerder werk voltooide voor het koninklijk huis. Zo ontwierp hij in 1998 de afbeelding van koningin Elizabeth die te zien is op Britse ponden. "Ian is een enorm getalenteerde beeldhouwer en we zijn ervan overtuigd dat hij een gepast en tijdloos eerbetoon aan onze moeder kan maken", lieten de broers weten in een verklaring.

Het portret van Elizabeth op de Britse pond dat Ian Rank-Broadley in 1998 ontwierp. Het portret van Elizabeth op de Britse pond dat Ian Rank-Broadley in 1998 ontwierp. Foto: ANP

Waar komt het te staan?

Het beeld van Diana wordt geplaatst in de Sunken Garden in de tuinen van Kensington Palace. William en zijn vrouw Catherine wonen in dat paleis. De tuin was een van de favoriete plekken van de prinses. In augustus 2017, twintig jaar na het overlijden van Diana, werd van de tuin al een eerbetoon voor haar gemaakt door er een grote hoeveelheid witte bloemen te plaatsen. De prinses hield van bloemen, de kleur wit en crème-achtige kleuren, en daarom werd hiervoor gekozen.

De Sunken Garden is ook de plek waar prins Harry en Meghan Markle hun verloving aankondigden en waar ze de foto's maakten die werden gepubliceerd ter ere van hun verloving.

De plek in de Sunken Gardens waar het beeld van Diana zal staan. De plek in de Sunken Gardens waar het beeld van Diana zal staan. Foto: BrunoPress

Wie zijn aanwezig bij de onthulling?

Wegens de geldende coronamaatregelen kan de onthulling niet groots worden gevierd. In elk geval zijn William en Harry aanwezig bij de ceremonie. Omdat de relatie van de twee broers getroebleerd zou zijn, is het interessant om te zien hoe ze tijdens de onthulling met elkaar omgaan. Naar verwachting zullen William en Harry gezamenlijk het beeld onthullen en ook een toespraak geven. Meghan Markle, die enkele weken geleden beviel van dochter Lili, blijft in de Verenigde Staten en moet dus verstek laten gaan.

Ook enkele familieleden van Diana staan op de gastenlijst, evenals ontwerper Rank-Broadley, de commissie die heeft geholpen om het standbeeld te laten maken en Pip Morrison, die het ontwerp van de Sunken Garden op zich heeft genomen.

Prins Charles, met wie Diana tot 1992 getrouwd was, zou niet aanwezig zijn bij de onthulling. Ook Williams vrouw Catherine mist de ceremonie, stellen Britse media. Naar verluidt kan hun gezin het beeld al voor de onthulling in alle rust bekijken.

In september staat er een grotere ceremonie gepland rond de komst van het beeld. Daarbij maken ook diverse beroemdheden hun opwachting, onder wie Elton John en zijn echtgenoot David Furnish, die hebben geholpen met de financiering van het beeld.