Willeke van Ammelrooy, Frederik Brom en Wilbert Gieske gaan de hoofdrollen spelen in The Mousetrap, een toneelbewerking van het hoorspel Three Blind Mice dat is geschreven door Agatha Christie. De door Rick Engelkes geproduceerde voorstelling zal in het najaar van 2021 in première gaan.

The Mousetrap is de langst lopende toneelvoorstelling ter wereld en ging in 1951 in première. Christie schreef het verhaal in 1950, ter ere van de tachtigste verjaardag van de Britse koningin Mary.

De schrijfster liet in haar testament vastleggen dat het verhaal niet mag worden verfilmd, zolang het nog in de theaters wordt gespeeld.

Het verhaal van The Mousetrap draait om het hotel Monkswell Manor, dat wordt beheerd door een jong echtpaar. In de omgeving van het hotel heeft een moord plaatsgevonden en een politiebrigadier vermoedt dat de dader zich in het hotel schuilhoudt. Bovendien kunnen de gasten het pensioen niet verlaten, omdat ze zijn ingesneeuwd. Al gauw wordt er ook een tweede moord gepleegd.

Naast de drie bekende acteurs spelen ook onder anderen Roos van Erkel, Han Oldigs en Danny Westerweel rollen in de voorstelling. De première vindt plaats op 28 oktober.