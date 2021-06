Edson da Graça is voor zijn nieuwe comedyshow Zoals het hoort aan de slag gegaan met zijn eigen constatering: iedereen wil gehoord worden, maar niemand wil luisteren.

In gesprek met Trouw zegt de komiek dat de rode draad van de nieuwe show is dat iedereen tegenwoordig overtuigd is van zijn of haar waarheid. "En dat iedereen die waarheid ook direct online verkondigt. We zijn echt aan het doorslaan. Iedereen wil gehoord worden, maar niemand wil luisteren. Dat vind ik een zorgwekkende ontwikkeling."

Volgens Da Graça, die naast komiek ook presentator van kinderprogramma's is, "spuwen mensen hun gal" op internet. "We nemen niet eens de moeite meer om een artikel te lezen."

De komiek pleit voor meer nuance en inhoud, maar doet dat wel met humor, want hij haalt er voldoening uit mensen een goede tijd te bezorgen. "Ik maak gewoon keiharde grappen. Over wat de Black Lives Matter-beweging voor mij betekent bijvoorbeeld. En corona natuurlijk. Maar ook over relaties en zo. Het lukt me steeds beter om mijn eigen stem te vinden. Eerst was ik vooral Edsons interpretatie van een comedian, nu ben ik meer mezelf. En dat is lekker."