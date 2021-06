In het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn drie pas ontdekte schetsen van boerinnen en een boer te zien van de hand van Vincent van Gogh. De tekeningen zaten als boekenlegger in een oud boek, meldt The Art Newspaper.

Volgens onderzoeker Teio Meedendorp heeft Van Gogh het langwerpige papier met de drie eenvoudige potloodtekeningen bedoeld als boekenlegger, gezien het feit dat de strook precies even lang is als het boek waarin het gevonden werd.

Van Gogh (1853-1890) maakte de tekeningen waarschijnlijk in 1881 in Etten-Leur. In 1883 stuurde de schilder het boek, Histoire d'un Paysan, aan een vriend. Na het overlijden van deze vriend in 1892 bleef het boek met de bijzondere boekenlegger in zijn familie, die het uiteindelijk in 2019 verkocht aan het Amsterdamse museum.

Het gebeurt niet vaak dat er onbekend werk van Van Gogh opduikt, gemiddeld een of twee keer in de tien jaar.

Het papier met de schetsjes is tot en met 12 september te zien op de tentoonstelling Ongekend. 10 jaar bijzondere aanwinsten en hun verhalen in het Van Gogh Museum in Amsterdam.